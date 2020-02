Gabinete da Secretaria de Agricultura funciona temporariamente em Italva

A Secretaria de estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento instalou, temporariamente, um gabinete no Centro de Treinamento da Emater-Rio, no município de Italva, para acompanhar a reestruturação rural das regiões Norte e Noroeste que foram castigadas pela chuva.

"A secretaria trabalha incansavelmente para devolver a normalidade às áreas rurais dos municípios atingidos. As estradas vicinais destruídas são fundamentais para a população rural e para a produção agrícola do estado. Recuperar essas áreas é nossa prioridade", afirmou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.



Dados enviados pelas prefeituras mostram que cerca de 4.500 km de estradas vicinais foram destruídas. Tratores, caminhões, retroescavadeiras e outros equipamentos estão sendo usados para liberar as vias nas cidades de Italva, Itaperuna, Natividade, Laje do Muriaé, Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Varre-Sai, Porciúncula, São José de Ubá e São Fidélis.

Foram deslocadas máquinas de outros municípios e contratados mais 132 equipamentos, com o objetivo de agilizar a reabertura e desobstrução das vias e reduzir os prejuízos das populações e produtores rurais destas áreas. As regiões Norte e Noroeste produzem cerca de 45% do leite de todo o estado. Somente a Região Noroeste é responsável por 85% do café produzido.