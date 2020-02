Três estelionatários são presos na Zona Norte

Rio - Três pessoas foram presas, na tarde desta quinta-feira, durante uma ação do Méier Presente, na Zona Norte do Rio. Segundo informações, criminosos realizavam novas vítimas em uma agência bancária na Rua Dias da Cruz, uma das ruas mais movimentadas do bairro, quando foram presos.

De acordo com os agentes, um deles – que inicialmente apresentou documento falso – tem um mandado de prisão em aberto por homicídio. Outro homem, que estava em um Corola, também foi preso com R$ 14.200 que tinham sido sacados das contas das vítimas. Quatro cartões e quatro celulares também foram apreendidos. Todos foram levados para a 26ª DP (Todos os Santos).