Rio - A Escola Municipal Maria Quitéria, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, oferece uma série de atividades e serviços municipais até às 12h deste sábado. Os alunos estão participando de uma programação especial, com aulas de reforço escolar e treinamento de artes marciais, além de receberem refeições.

Já os moradores da Zona Oeste pode se vacinar contra Sarampo, Caxumba e Rubéola e abrir processos relativos à Defesa do consumidor no Procon da Prefeitura do Rio, marcação de castração, cursos de manipulação de alimentos e estética e embelezamento oferecido pela Vigilância Sanitária, receber orientações de reciclagem do material de coleta seletiva na tenda da Comlurb, além de se cadastrar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inovação que está está realizando o encaminhamento de profissionais para o primeiro emprego.

A Escola Municipal Maria Quitéria fica na Rua Nova Prata s/n.