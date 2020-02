Rio - Policiais militares do 14º BPM (Bangu) realizam uma operação na comunidade Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, neste sábado. De acordo com a corporação, criminosos atiraram contra os policiais e houve confronto. Após o fim dos tiros, a equipe policial apreendeu um fuzil calibre 5,56 e um rádio comunicador. Um ferido foi socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ocorrência está em andamento.