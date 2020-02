Suspeito é preso após roubar passageiros de ônibus com granada em Nova Iguaçu

Rio - Um homem foi preso após roubar passageiros de um ônibus da linha Central x Cabuçu usando uma granada para ameaçá-los em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira. A prisão foi realizada por policiais do Nova Iguaçu Presente.

De acordo com o programa, os policiais faziam patrulhamento perto da prefeitura da cidade quando foram alertados de que o ônibus tinha acabado de ser roubado. Com as características do acusado, eles iniciaram as buscas.

O suspeito, que não teve a identidade reveladas, foi localizado na Rua Dr. Barros Junior, no Centro de Nova Iguaçu. Com ele foi apreendida uma granada, usada para intimidar os passageiros no ônibus, além dos pertences das vítimas do roubo. O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu).