PM prende quadrilha de roubo de carros e pedestres do Chapadão

Rio - PMs da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) prenderam, nesta segunda-feira, cinco integrantes de uma quadrilha de roubo de carros e de pedestres dos complexos do Chapadão e da Mangueira, na Zona Norte do Rio. Alan Luiz Matos dos Santos, o Negão; Igor Amâncio Alves de Oliveira, o Manguinha; Julio Cesar Pereira da Silva Junior, o Julinho; Leonardo Soares Silveira, o LO; e João Victor André Barbosa, o Cabelinho 157, estavam em um Fiat Siena preto a caminho do Complexo da Penha, quando foram capturados.

O carro em que eles estavam havia sido roubado na terça-feira da semana passada, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O bando estava sendo monitorado há cerca de dois meses. A prisão deles aconteceu na Rua Fernandes Valdez, em Higienópolis.

Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto por roubo majorado (quando há violência) e extorsão. Dos quatro presos, João Victor é suspeito de envolvimento na morte do sargento durante um arrastão em Anchieta, no último dia 6. Ele também é conhecido por diversos roubos.

Já Igor Amâncio ficou conhecido pela tentativa de assalto inusitada feita em 27 de agosto do ano passado, quando apontou o dedo para tentar assaltar uma pedestre e ocupantes de um veículo em Anchieta. Ele já havia sido preso na ocasião, estava foragido da cadeia e tinha dois mandados de prisão em aberto contra ele por tráfico de drogas e roubo majorado.

Com os quatro presos foram apreendidos um fuzil Colt calibre 556, com carregador contendo 20 munições, uma pistola Imbel 40, com carregador contendo 10 munições, e um radiotransmissor. Eles e os materiais foram levados para a 21ª DP (Bonsucesso) onde o caso foi registrado.