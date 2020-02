Ataque a tiros deixa um morto e outro ferido na Cidade Nova

Rio - Um ataque a tiros deixou um homem morto e outro ferido, na madrugada desta terça-feira, na Cidade Nova, Região Central do Rio. Segundo o sobrevivente, ocupantes de um carro passaram pela Rua Laura de Araújo e atiraram contra ele e outro homem, que foi socorrido e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a PM, os militares do 4º BPM (São Cristóvão) foram até o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, ao serem informados que um dos baleados deu entrada na unidade. O outro homem foi socorrido no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.

As duas vítimas do ataque a tiros não foram identificadas. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga a motivação do crime.