Motoristas de vans fazem protesto na Avenida Brasil e causam congestionamento

Rio - Motoristas de vans realizam um protesto na Avenida Brasil, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira. A manifestação causa retenções nos dois sentidos da via expressa.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), a manifestação causa congestionamento a partir de Bangu, no sentido Centro do Rio. Quem vai para a Zona Oeste, as retenções chegam em Irajá.

Os profissionais de transporte complementar cobram a liberação de áreas que estão proibidas para a circulação de vans.