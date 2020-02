Suspeito é baleado em operação policial no Chapadão

Rio - Em operação realizada por policiais militares do 41º BPM (Irajá), na manhã desta quarta-feira, no complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio, um suspeito ficou ferido e foi encaminhado para a UPA de Ricardo Albuquerque.

Segundo a PM, a ação tinha como objetivo combater o tráfico de drogas na região e houve confronto. Também foram apreendidos uma pistola, um rádio comunicador e drogas no Parque Tiradentes.

Operações policiais

Nessa manhã, agentes da polícia também realizam operações nas seguintes comunidades:

• Comunidades do Guacha, Santa Teresa, Machado, Dois Irmãos e Chácara, todas em Belford Roxo

• Comunidade do Barro Vermelho, em Duque de Caxias

• Comunidade da Vila Aliança, em Bangu

• Complexo da Serrinha, em Madureira

• Morro do Borel, na Tijuca

• Policiais do BOPE também estão atuando em Acari