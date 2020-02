Chefe do tráfico de comunidade em Nova Iguaçu é preso dentro de hospital

Rio - Um homem, apontado como líder do tráfico na comunidade do Parque das Palmeira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi preso dentro do Hospital Geral de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira. A ação foi um trabalho em conjunto entre a 56ªDP (Comendador Soares) e agentes da 21ª DP (Bonsucesso).

Segundo a Polícia Civil, o criminoso foi localizado após ele dar entrada baleado no Hospital Geral de Bonsucesso. Segundo as informações, o traficante é a principal liderança da quadrilha na região, além de ser o responsável por diversos roubos de veículos de carga e roubos a residências.

O homem chegou a invadir a residência de um PM e ameaçou de morte o filho do agente. O criminoso chegou a colocar uma arma na cabeça do policial e junto com os comparsas, atirou seis vezes contra ele.

Em outra ocasião, o criminoso roubou um sítio com seus comparsas e após matar proprietário do local, eles o colocaram dentro do freezer da propriedade e estupraram uma das mulheres. Em outra incursão criminosa, o acusado ingressou na casa de outro policial militar, o torturando na frente de sua família e levando diversos bens. Ele já foi reconhecido em outros procedimentos na unidade policial.