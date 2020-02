Trem da SuperVia descarrila perto da Central do Brasil e passageiros descem nos trilhos

Rio - Um trem da SuperVia descarrilou, na manhã desta quarta-feira, a 500 metros da Central do Brasil, Centro do Rio. Os passageiros do ramal Deodoro precisaram desembarcar nos trilhos para entrar em outro trem e seguir viagem. Ninguém ficou ferido, segundo a concessionária.

Os intervalos estão irregulares nos ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri, e precisam aguardar ordem de circulação nas imediações da Central. O descarrilamento ocorreu por volta das 10h. A SuperVia disse que agentes ajudaram os passageiros na transferência de um trem o outro.

Galeria de Fotos Passageiros da SuperVia tiveram que descer nos trilhos e pegar outro trem após descarrilamento perto da Central do Brasil Reprodução Twitter Passageiros da SuperVia tiveram que descer nos trilhos e pegar outro trem após descarrilamento perto da Central do Brasil Reprodução Twitter Passageiros da SuperVia tiveram que descer nos trilhos e pegar outro trem após descarrilamento perto da Central do Brasil Reprodução Twitter

"Os clientes estão sendo informados sobre a operação por meio do sistema de áudio dos trens e estações, bem como pelas redes sociais da empresa. Técnicos da SuperVia estão no local apurando as causas do incidente e trabalhando para normalizar a operação o mais rápido possível", disse a empresa, em nota.

A Agetransp disse que apura as circunstâncias do descarrilamento. "Equipe da agência foi deslocada para o local. Será aberto um boletim de ocorrência".