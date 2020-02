Programa Rio+Seguro chega à Taquara

Rio - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella esteve nesta quarta-feira, na Taquara, Zona Oeste do Rio para lançar o segundo módulo do Rio+Seguro Jacarepaguá, que amplia a expansão do programa pela Zona Oeste. A primeira parte do programa na região foi inaugurado na Freguesia, no dia 22 de janeiro. Segundo a Prefeitura, até o final de abril, o Rio+Seguro será levado a outras quatro regiões: Pechincha, Tanque e Praça Seca, em Jacarepaguá, e centro de Campo Grande.

"A importância do Rio+Seguro em Jacarepaguá é o que se espera dele: alcançar o sucesso de Copacabana, onde reduziu muito o índice de criminalidade. Não se ouve mais em Copacabana as pessoas gritando na rua ‘pega, ladrão!’ Agora é só segurança", disse o prefeito.

Segundo Crivella, a Prefeitura leva para a Zona Oeste poda de árvores, troca de luminárias, limpeza de bueiros, conserto de calçadas e tapa buracos. Ele explica que o Rio+Seguro é uma ação integrada, não só com a presença da guarda municipal e policial militar. Mas garante mais segurança aliado a reparos da cidade.

O secretário municipal de Ordem Pública (Seop), Guttemberg Fonseca, informou sobre resultado do programa na Freguesia e destacou a parceria entre Guarda Municipal e Polícia Militar.



"É um programa de ordenamento urbano, para trazer mais segurança ao cidadão. É o município ao lado do estado para devolver aquilo que arrancaram da população. O comércio da Freguesia já aponta crescimento de 30% nas vendas desde que o Rio+Seguro chegou" destacou.



Autor da lei que permitiu a criação do Rio+Seguro, o vereador Marcelo Arar também estava presente e comentou:



"Há dois anos idealizamos o projeto, e o prefeito abraçou a ideia e a fez viável. A cidade precisava dessa parceria da Guarda Municipal com a Polícia Militar", disse.

Esquema

O núcleo da Taquara contará com 60 agentes por dia (entre guardas e policiais militares). A base operacional fica num espaço do horto municipal da Taquara, de onde sairão duas viaturas e duas motocicletas para patrulhamento.

Diferente do modelo atual – com adesão de PMs da ativa, contratados no período de folga por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) -, o Rio+Seguro Jacarepaguá e o Rio+Seguro Campo Grande preveem empregar ainda bombeiros e policiais militares e civis aposentados e da reserva.



De forma experimental, o Rio+Seguro Jacarepaguá terá agentes com câmeras individuais fixadas ao uniforme. As imagens são captadas e enviadas em tempo real a uma central de controle.



O programa foi lançado pelo prefeito Marcelo Crivella em 3 de dezembro de 2017, inicialmente em Copacabana e Leme. Em 7 de junho de 2019, chegou à Cidade Universitária (Ilha do Fundão). Agora, no início de 2020, se expandiu para a Zona Oeste.



Quando concluída a expansão, a Seop prevê empregar nas seis regiões da Zona Oeste um efetivo de 840 agentes em turnos – média de 280 por dia. A estimativa de investimento total é de R$ 3,8 milhões, custeados pelo Fundo Especial de Ordem Pública (Feop).