Três corpos são encontrados em São Gonçalo

Rio - Três corpos, sem identificação, foram encontrados, na manhã desta quarta-feira, em São Gonçalo, na Baixada Fluminense. Dois foram encontrados na Avenida do Contorno, no Jóquei Clube e o outro na BR-101, na altura do Gradim.

Segundo a polícia militar, a equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) foi acionada para verificar a ocorrência. No local, os policiais encontraram dois homens mortos com ferimentos provocados por arma de fogo. A área foi isolado e a perícia acionada.

A ocorrência encaminhada para a Delegacia de Homicídios De Niterói e São Gonçalo (DHNSG) e foi instaurado inquérito para apurar as três mortes.