Homem é preso com carga roubada após ficar sem gasolina na Dutra

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem suspeito de roubar uma carga de carne, avaliada em mais de R$80 mil, na noite desta terça-feira. Segundo a corporação, a abordagem aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O homem estava com o veículo parado na via, sem gasolina.

De acordo com a PRF, ao ser abordado pelos policiais, o homem desembarcou da carreta e informou à equipe que o veículo estava sem combustível e que seu amigo tinha ido buscar o diesel. O suspeito disse ainda para os agentes ficarem a vontade que poderiam multá-lo se quisessem.



A equipe da PRF desconfiou da história e encontrou, no compartimento de carga, 57 caixas de carne. Ao ser indagado sobre a origem do produto, o condutor, de 30 anos, não soube explicar e se contradisse em diversos pontos, mas informou que a mercadoria abasteceria um Fast Food da região.



Os agentes entraram em contato com a empresa e constataram que toda carga havia sido roubada pela manhã em Nova Iguaçu. A ocorrência foi encaminhada para delegacia local.