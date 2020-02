Caixão de jovem morto pela polícia 'faz gol' durante homenagem

Rio - Uma homenagem de amigos a um jovem morto pela polícia em Fortaleza no Ceará chama atenção e viralizou nas redes. No vídeo o caixão com Jardeson Rodrigo Rodrigues Martins, de 21 anos, é posicionado perto do gol em um campo de futebol. Um amigo "toca para a urna que contém o corpo, que "marca" o gol. Esta foi a homenagem inusitada oferecida pelos amigos ao rapaz morto na última quinta-feira no bairro Padre Andrade, em Fortaleza.



O vídeo foi publicado na página 'Padre Andrade Ordinario' no Instagram. É possível ver os amigos reunidos em oração em volta do caixão.Uma morte por intervenção policial foi registrada na comunidade de Padre Andrade, em Fortaleza.

A família do jovem diz que Jardeson foi assassinado quando saiu para comprar um lanche, segundo o jornal Diário do Nordeste. A PM do Ceará afirma que ele disparou contra os agentes.



"Um policial já desceu do carro atirando. Meu filho saiu correndo e conseguiu ir para outra rua. Ficou abaixado, escondido. Quando pensou que a Polícia já tinha passado, se levantou. Foi quando um policial atirou na nuca dele. Me contaram que quando viram que tinham matado, trocaram de viatura e ainda levaram meu filho para a UPA do Pirambu. Só para dizer que tinham socorrido, mas ele já estava morto", disse Gilson Martins dos Santos, pai de Jardeson, ao jornal.



A Polícia Militar disse em nota que a polícia avistou o jovem correndo com a mão na cintura e que ele fugiu diante da abordagem, mais à frente, segue a polícia, efetuou alguns disparos de arma de fogo em direção aos militares, "que revidaram a injusta agressão". Os militares dizem que ele estava armado. Mas imagens de uma câmera de segurança indicam que Jardeson levou um tiro nas costas e estava sem arma.



Ele tinha antecedentes criminais por Roubo e Desacato.