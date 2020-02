Muito calor! Rio registra sensação térmica de 50 graus nesta quarta

Rio - A sensação térmica chegou a quase 50º C nesta quarta-feira, de acordo com o Sistema Alerta Rio. O registro do calor aconteceu na estação Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade. Na medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Marambaia, também na Zona Oeste, teve o maior registro de calor com sensação de 55°C aconteceu às 15h, da tarde de hoje.

Maiores sensações térmicas desta quarta-feira, segundo o Alerta Rio



Estação Jardim Botânico – 47,6°C às 14h15

Estação Barra/Riocentro – 45,5°C às 12h30



Estação Santa Cruz – 49,7ºC às 16h00



Estação Alto da Boa Vista – 38,1°C às 13h15



Estação São Cristóvão – 40,6°C às 15h



A quarta-feira teve predomínio de céu claro e não houve registro de chuva. Os ventos ficaram fracos a moderados e as temperaturas permaneceram estáveis, com máxima registrada de 39,7°C às 14h e mínima registrada de 24,6°C às 2h30 na estação Guaratiba, na Zona Oeste.