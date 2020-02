Familiares de interno tentam entrar com droga em biscoitos recheados no Degase

Rio - Familiares de um interno do Centro de Atendimento Intensivo (CAI) do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foram detidos quando tentavam entrar com drogas escondidas dentro de biscoitos recheados, nesta quarta-feira.

Segundo o Degase, os agentes apreenderam os pacotes de maconha escondidos dentro dos recheios dos biscoitos durante a visita que parentes fazeam aos internos. A droga seria entregue um interno que já é maior de idade e cumpre medidas socioeducativas na instituição.

O rapaz que receberia a droga e os familiares foram levados para a 54ª DP, onde o caso foi registrado.