Acusado de vários sequestros-relâmpago na Barra e Recreio é preso na Vila Kennedy

Rio - Policiais da Delegacia Antissequestro (DAS), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) prenderam, na manhã desta quinta-feira, um homem apontado como responsável por vários sequestros-relâmpago nos bairros da Barra da Tijuca e do Recreio, na Zona Oeste da cidade.



Carlos Eduardo Santos de Souza, 24 anos, foi preso na Vila Kennedy, em Bangu. Ele estava dentro de uma casa na comunidade e com lesões nas pernas, uma delas com fixadores para tratar fraturas ósseas.

O suspeito se movimentava com o auxílio de uma muleta e foi levado pelos agentes para a sede da DAS, no Leblon, na Zona Sul do Rio.