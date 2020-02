MPF quer acesso à delação de Cabral homologada no Supremo

Brasília - Oquer ter acesso à delação premiada feita pelo ex-governador Sérgio Cabral à Polícia Federal e homologada, com sigilo, pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) . O pedido foi feito nesta quarta-feira, pelo procurador da República, ao juiz da, que cuida dos casos da Operação Lava Jato fluminense."É interesse das defesas dos demais réus, porque a própria jurisprudência doentende que se um réu é colaborador, ele tem que ser ouvido anteriormente. A defesa de Cabral trouxe a informação de que haveria um acordo firmado com a PF, celebrado junto ao STF, no entanto, não conhecemos os detalhes da homologação desse acordo. Especialmente, qual os efeitos que ele vai ter nas ações previamente ajuizadas", disse o procurador.Sanches peticionou diretamente a Bretas, durante audiência em que foram ouvidas testemunhas de acusação ao ex-presidente da. Bretas aceitou o pedido e peticionou ao STF para ter conhecimento da delação de Cabral. A defesa do ex-governador, que estava presente à audiência, se negou a dar detalhes do acordo, dizendo que ele é sigiloso.