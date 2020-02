Frente fria vai mudar o tempo no Rio e Carnaval será com chuva

Rio - O carioca pode começar a iniciar a contagem regressiva para dar adeus ao calorão que está sobre a cidade nos últimos dias. Tudo por causa de uma frente fria se aproxima do estado, nesta quinta-feira. De acordo com o Climatempo, nos próximos quatro dias o tempo instável vai colaborar para a formação de grandes áreas de instabilidade.

As pancadas de chuva já começam nesta sexta-feira, principalmente na parte da tarde. No sábado, a chuva será de moderada a forte a qualquer hora do dia. Já no domingo e na segunda, a chuva será de fraca a moderada, e na terça o tempo volta a ficar estável, mas com previsão de pancadas à tarde e à noite.



Confira a previsão até terça de Carnaval:



QUINTA: Mínima: 22ºC Máxima: 40ºC (sem chuva)

SEXTA: Mínima: 22ºC Máxima: 35ºC (chuva a partir da tarde)

SÁBADO: Mínima: 19ºC Máxima: 28ºC (chuva de moderada a forte)

DOMINGO: Mínima: 19ºC Máxima: 26ºC (chuva de fraca a moderada)

SEGUNDA: Mínima: 18ºC Máxima: 29ºC (chuva de fraca a moderada)

TERÇA: Mínima: 26ºC Máxima: 35ºC (chuva à tarde e à noite)