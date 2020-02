Problema técnico faz trens do VLT operarem de forma parcial

Rio - Os trens do VLT da linha 1 (Praia Formosa x Parada dos Navios) e linha 3 (Central x Santa Rita) operam de forma parcial desde 7h40 desta quinta-feira. De acordo com a empresa, o funcionamento parcial é por conta de um problema no sistema de energia na região da Avenida Rio Branco. A linha 2 (Praia Formosa x Praça XV) opera de forma normal.

Ainda segundo a concessionária, a manutenção está sendo feita, mas ainda não há previsão de normalização. Usuários relataram que as máquinas de recarga de algumas estações também estão fechadas.