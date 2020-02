Polícia prende quadrilha de estelionatários de falsos financiamentos de imóveis

Rio - Agentes da 36ª DP (Brás de Pina) prenderam, nesta quarta-feira, cinco integrantes de uma quadrilha de estelionatários que faziam falsos financiamentos de imóveis. As vítimas do bando eram pessoas que queriam comprar a casa própria.

De acordo com a Polícia Civil, os estelionatários atraíam as vítimas através de anúncios de imóveis na Internet alegando uma condição diferenciada de financiamento. Eles também usavam a logomarca de alguma empresa famosa de empréstimos e financiamentos imobiliários.

Quando a pessoa se interessava, os criminosos pediam o maior valor possível de entrada do bem e, em seguida, cobravam um valor maior como condição para pagamento de documentação. Na maioria dos golpes, os valores pagos pelas vítimas ultrapassavam os R$ 10 mil. Houve casos em que o sinal passou dos R$ 20 mil.

Após os pagamentos, os estelionatários enrolavam as vítimas com informações falsas sobre a tramitação do financiamento até fechar o escritório, passando a atuar em outro endereço com um nome diferente.