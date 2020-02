Grupo Pela Vidda cria serviço inédito de plantão no Carnaval para casos de transfobia

Rio - O Grupo Pela Vidda-RJ, ONG pioneira na luta contra o HIV, apresenta à população o seu mais novo núcleo de atendimento, o TransVida. Profissionais começaram esta semana a prestar atendimento jurídico, psicológico e de assistência social gratuito casos de discriminação contra travestis e transexuais, a transfobia, e de discriminação contra pessoas que vivem com HIV e Aids.



Neste Carnaval, o Transvida funcionará em plantão para atender as vítimas de preconceito. O atendimento será realizado por meio do WhatsApp (21)99810-0012. O atendimento online estará disponível para quem entrar em contato conosco. Contudo, casos que demandem a ida da equipe ao local da denúncia somente serão atendidos os ocorridos na capital do Rio de Janeiro.



O Transvida conta com uma psicóloga, uma advogada e um assistente social para prestar atendimento. A gestão do serviço é realizada pela presidente do Grupo Pela Vidda, a advogada transexual Maria Eduarda Aguiar.



"Este é um serviço que conta com pessoas preparadas para o atendimento humanizado a todas as pessoas que vivem com HIV e também a travestis e transexuais. As pessoas que procurarem o Transvida podem ter a certeza que terão seu caso tratado com o respeito que merece", disse a presidente da ONG.



O plantão começa a funcionar neste sábado e vai até o fim da terça-feira de Carnaval. Todas as queixas de discriminação devem ser enviadas pelo WhatsApp, onde todos os casos recebidos serão tratados conforme a ordem da demanda.



Serviço - Transvida - Plantão de Carnaval



De 22/02 a 25/02



Telefone (21) 99810-0012