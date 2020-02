Três criminosos morrem durante operação em Belford Roxo

Rio - Três criminosos, que não tiveram os nomes divulgados, morreram nesta quinta-feira após operação da Polícia Militar nas comunidades do Machado, Vale do Ipê e Complexo do Roseiral, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com a PM, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) faziam patrulhamento na região para coibir o tráfico de drogas e prender quadrilhas especializadas em roubo de carga.

Ainda segundo os militares, na comunidade do Machado, os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. Dois suspeitos foram atingidos e socorridos ao Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles foram apreendidos dois radiostransmissores, duas pistolas calibre .9mm e uma granada.

Na comunidade do Vale do Ipê também houve confronto. Um criminoso foi atingido e socorrido à Unidade Mista do Lote XV, onde também não resistiu. Com ele foi apreendido um fuzil calibre .5,56mm e um radiotransmissor.



A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).