Rio - Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros, na madrugada desta sexta-feira, na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a vítima dirigia um Fiat Cronos branco quando um outro carro emparelhou com ele e um dos ocupantes atirou contra o veículo, que capotou.

Ainda segundo a corporação, uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionada para verificar a ocorrência na via expressa. No local, os policiais encontraram o carro capotado e a vítima morta.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e realizou uma perícia no local.