Sapucaí recebe últimos retoques para os desfiles de Carnaval

Rio - Quase tudo pronto! A Marquês de Sapucaí recebe os retoques finais para os desfiles das escolas de samba no Carnaval 2020, que começa na noite desta sexta-feira com as agremiações da Série A.

Nesta manhã, pintores faziam os retoques de faixas amarelas no chão da Avenida. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o presidente da Riotur, Marcelo Alves, anunciam hoje na Sapucaí a conclusão das obras e entregam o Sambódromo em definitivo para os desfiles.



Interdições em vias da região

As interdições em vias expressas e ruas na região seja para os desfiles ou para o deslocamento dos carros alegóricos para a Sapucaí começaram ainda na madrugada desta sexta-feira. Confira abaixo as interdições já realizadas:

- Pista lateral da Avenida Brasil, no sentido Centro, a partir da Rua Conde de Leopoldina e a Rua Prefeito Júlio de Moraes Coutinho;

- Praça Dinah de Queiroz e Rua Frederico Silva;

- Túnel Rio 450, Via Binário (sentido Rodoviária), Viaduto 31 de Março (sentido Santo Cristo) e alça de descida do Gasômetro para Santo Cristo;

- Pistas centrais da Avenida Brasil;

- Via Binário do Porto, no sentido Centro, e a pista lateral da Avenida Francisco Bicalho, no sentido Avenida Brasil.