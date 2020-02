Chuvas atingem vários bairros do Rio

Rio - Após o avanço da frente fria no Rio, bairros da Zona Oeste do Rio já experimentam o mau tempo prometido para os dias de folia. Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, Sepetiba, Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Guaratiba, já registraram núcleos de chuva forte na região. Santa Cruz foi o bairro com o maior índice de acumulado.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a chuva na região varia de fraca a moderada em pontos isolados e os núcleos que atuam sobre a Baía de Sepetiba permanecem se deslocando em direção ao município. No entanto, a parte mais intensa atua sobre o oceano.

Ainda segundo o COR, a chuva vai se intensificar na Zona Norte. Já há registros de chuva moderada a forte na Tijuca, Madureira, Piedade e no Grajaú.

Às 17h a chuva também chegou a Zona Sul. Na Rocinha, no Jardim Botânico e Vidigal já chove moderadamente.