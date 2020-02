Polícias fazem megaoperação contra o tráfico em Mangaratiba

Rio - Uma megaoperação contra o tráfico de drogas em Mangaratiba, na região da Costa Verde, cumpriu 34 mandados de busca e apreensão e prendeu quatro pessoas em flagrante por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e crimes contra o meio ambiente, nesta sexta-feira. A ação envolveu as polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal. Além disso, também participaram agentes da Guarda Municipal.

De acordo com o secretário de Segurança e Trânsito de Mangaratiba, o capitão da PM Norberto Marques, esse tipo de megaoperação é inédita no município.

Os mandados e as prisões aconteceram nos bairros Praia do Saco e Nova Mangaratiba e na localidade conhecida como Acampamento. Armas e drogas que ainda serão contabilizadas também foram apreendidas. Seis pássaros silvestres foram encontrados.

Cães farejadores participaram das buscas, que tiveram o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

A operação foi chamada de CPS, em alusão ao Complexo Praia do Saco. O nome foi dado porque durante as investigações, os alvos dos mandados diziam que instalariam o Complexo da Praia do Saco, que foi o bairro principal da ação.