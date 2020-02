Bandidos tentam roubar loja na frente de delegacia em Itaboraí

Rio - Quatro bandidos tentaram roubar, na tarde desta sexta-feira, uma filial da lojas Pernambucanas em Itaboraí. O estabelecimento fica na Rua Vinte de Dois de Maio, no Centro do município Região Metropolitana do estado, a poucos metros da 71ª DP (Itaboraí).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 35° BPM (Itaboraí) foram acionados. No entanto, quando chegaram ao local, ficaram sabendo que os criminosos encheram bolsas com celulares, mas "sem motivo aparente", deixaram tudo para trás e fugiram.

A PM fez buscas na região, mas os assaltantes não foram encontrados. O responsável pela loja disse aos policiais que iria fazer o registro da ocorrência oportunamente.