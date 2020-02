Rio entra em Estágio de Atenção e Rocinha tem desabamento

Rio - Uma forte chuva que atinge o Rio desde o final da tarde e início da noite desta sexta-feira deixou a cidade em Estágio de Atenção. Por conta da intensidade das chuvas, diversas ruas ficaram alagadas e um desabamento foi registrado na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, até o momento, não há informações sobre feridos. O município estava em Estágio de Mobilização desde as 11h de hoje – devido aos múltiplos eventos de Carnaval na cidade e também por causa da previsão de chuva forte a muito forte.

#CENTRO Rua Benedito Hipólito, na altura do Sambódromo, está parcialmente interditada por acúmulo de água. Conservação e Comlurb acionadas para o local. pic.twitter.com/FPwH47j5z7 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 22, 2020

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a mudança de estágio acontece porque foram atingidos os protocolos para o acionamento de sirenes na comunidade da Rocinha para o acumulado de chuva. O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Rua Mario Ribeiro, Alt. Praça Sibélius - Gávea - Sent. Barra liberada. #zonasul https://t.co/oPpjn7lyNh — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 22, 2020

Recomendações:

. Evite o deslocamento entre a tarde de hoje e madrugada de amanhã;

. Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

. Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

. Não force a passagem de veículos em áreas aparentemente alagadas;

. Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

. Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

. Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

. Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

. Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199;

. Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

. Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).