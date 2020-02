Primeiro dia de desfile no Sambódromo acumula 25,4 toneladas de resíduos

Rio - A Comlurb recolheu 25,4 toneladas no primeiro dia de desfile das escolas do Grupo A, nesta sexta-feira, na área interna do Sambódromo, Centro do Rio. Os materiais potencialmente recicláveis somaram 2,9 toneladas, e foram coletadas 22,5 toneladas de resíduos comuns.



De acordo com a Comlurb, a companhia está trabalhando nos seis dias de Carnaval no Sambódromo com uma equipe diária de até 485 garis por dia, com o apoio de até 37 veículos, entre caminhões basculantes, compactadores e minivarredeiras. Para a coleta seletiva foi selecionada uma equipe de 20 garis, que trabalha com o apoio de dois caminhões coletores. Os sete postos de saúde do Sambódromo contam com oito garis de limpeza hospitalar por dia. Foram instalados 1.000 contêineres para o descarte correto de lixo pelo público. Na área externa do Sambódromo e do Terreirão do Samba, o trabalho de limpeza está sendo feito por até 142 garis por dia, com o auxílio de 21 caminhões, entre compactadores, basculantes e pipa, para lavagem das vias com água de reuso.



Ainda segundo a Comlurb, a companhia continua com o esquema de limpeza para os blocos, festas e bailinhos de rua, que já vem desenvolvendo desde o pré-carnaval, iniciado em 8 de fevereiro.A Comlurb está trabalhando com um protocolo operacional para cada um, tanto no que diz respeito à quantidade de garis como de equipamentos e de colocação de contêineres, de acordo com a expectativa de frequentadores. Os chamados superblocos, por exemplo,com público estimado acima de 80 mil pessoas, contam com até 260 garis, 600 contêineres e 16 veículos e equipamentos, entre compactadores, lava-jato, minibasculantes, pipas e sopradores,equipamentos extremamente eficientes para varrição e limpeza que correspondem ao trabalho de cinco garis com vassouras. Já para os blocos especiais, com público até 80 mil, serão até 65 garis, 250 contêineres e seis veículos e equipamentos.



Nos 76 palcos de festas e bailinhos de rua em toda a cidade, a Comlurb está atuando com até 450 garis. No Largo do Bicão, na Vila da Penha, por exemplo, serão 12 garis, na Dias da Cruz, no Méier, 24 garis, e no Ponto Chique, em Padre Miguel, 15.



O trabalho das equipes operacionais da Comlurb é realizado nas vias principais em que os blocos desfilam e em todo o entorno, incluindo as vias de acesso e ruas adjacentes, com os serviços de varrição, esvaziamento de papeleiras e contêineres, e remoção de resíduos. A manutenção é realizada antes, durante e após a passagem de cada bloco, incluindo a “limpeza modo arrastão”. As vias são lavadas com água de reuso.



Para as cinco noites de desfiles na Intendente Magalhães, os trabalhos de limpeza serão feitos por 60 garis por dia com o apoio de quatro caminhões, entre basculantes,compactadores e pipa. Serão instalados 70 contêineres para o descarte correto do lixo.



Equipes do Lixo Zero, formada no total por 110 agentes, já estão atuando nos blocos desde opré-carnaval e vão estender a fiscalização a outros pontos como,por exemplo, entorno do Sambódromo. A Comlurb pede que os foliões fiquem atentos, evitem o descarte fora dos contêineres e urinar emcalçadas, vias públicas e canteiros.