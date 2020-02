Procon Carioca faz fiscalização educativa no Sambódromo

Rio - O Procon Carioca realizou, na noite desta sexta, uma fiscalização educativa no Sambódromo, Centro do Rio. Segundo o órgão, os fiscais orientaram os comerciantes sobre as condições adequadas de armazenamento dos alimentos, higiene e preços que devem estar expostos de forma clara. A fiscalização continuará neste sábado.

O Procon informou ainda que os agentes também fiscalizaram as condições de segurança da Sapucaí, de olho nas saídas de emergência, extintores de incêndio, certificados do Corpo de Bombeiros e alvará dos estabelecimentos, além de serem distribuídos exemplares do Código de Defesa do Consumidor.

Depois que todos os estabelecimentos receberem a fiscalização educativa, os agentes voltarão a todos eles. Caso haja irregularidades, os estabelecimentos serão notificados, podendo ser multados.