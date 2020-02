Mulher acusada de aplicar golpes na venda de camarotes de luxo é presa no Leblon

Rio - Agentes da 14ª DP (Leblon) prenderam na noite desta sexta-feira uma mulher suspeita de aplicar golpes em camarotes de luxo na Sapucaí. De acordo com a Polícia Civil, ela comprou os ingressos com um cartão de crédito clonado e revendia os mesmos por R$1,5 mil, metade do preço do valor real que era de R$ 3 mil.

A mulher foi presa em um restaurante na Avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon, Zona Sul do Rio, quando tentava revender os ingressos para um empresário. Com ela foram recuperados cinco ingressos do camarote Folia Tropical avaliados em R$ 15 mil.

De acordo com o delegado titular da distrital Antenor Lopes, a mulher vai responder por estelionato.