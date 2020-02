Rio - Um pai e dois filhos dele foram baleados na madrugada deste sábado, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A filha, de 17 anos, foi atingida na perna, e o filho, de 15 anos, levou um tiro na cabeça. Eles foram levados para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. O estado de saúde deles é grave.

O pai levou um tiro no pé, mas conseguiu dirigir até o hospital. Ele foi atendido e liberado. A família seguia para passar o Carnaval na Região dos Lagos, quando foi abordado por criminosos.

Segundo a Polícia Civil, a 62ª DP (Imbariê) abriu inquérito para investigar o caso e diligências estão sendo feitas.

Em nota, a Secretaria de Estado de Vitimados informou que está acompanhando a família. Uma equipe psicossocial esteve no Hospital Estadual Pereira Nunes conversando com as vítimas.