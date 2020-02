Flordelis vai ao Maracanã e posta homenagem para marido: 'Sem você nunca será maravilhoso como era antes'

Rio - A deputada federal Flordelis dos Santos usou as redes sociais neste sábado para fazer uma homenagem ao pastor Anderson do Carmo, morto em junho do ano passado. "Hoje, estou no Maracanã sem você. Nunca será maravilhoso como era antes, mas uma vez Flamengo, Flamengo até morrer", escreveu a parlamentar na legenda da imagem em que aparece no estádio ao lado do marido.



Flordelis assistiu a final da Taça Guanabara ao lado dos filhos. Mais tarde, ela compartilhou outro registro. "No Maracanã, com minha filhas e Buba, que hoje não é apenas um amigo ou ex-genro,mas sim um filho", disse.

Anderson do Carmo foi morto na madrugada de 16 de junho do ano passado em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Dois filhos do casal são acusados do crime e estão presos. Lucas Cézar é filho adotivo e foi o responsável por negociar a compra da arma do crime. Flávio, filho biológico apenas da deputada, confessou ter atirado seis vezes contra o padrasto.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investiga o assassinato do pastor.