Bailarinos vão interpretar primatas em coreografia da Estácio de Sá

Rio - Coreógrafa da Estácio de Sá, Ariadne se diz orgulhosa de participar do 50° desfile da carnavalesca Rosa Magalhães, a maior vencedora do Carnaval carioca. "Muito feliz de participar desse momento dela, vamos abrir e fechar o enredo", conta. A escola é a primeira a abrir o Grupo Especial neste domingo com o enredo "Pedra".



Bailarino há quatro anos na comissão de frente da Estácio, Gabriel Areias, 29, conta que a dramatização dos bailarinos que vão interpretar homens e mulheres primatas são a tônica desta coreografia. "Desconstruímos o movimento de balé para tirar o perfil clássico e jogar para uma pegada mais primata. Isso aproxima a gente do personagem", diz.