Polícia prende cinco integrantes de um grupo de bate-bolas na Zona Norte

Rio - Cinco integrantes de um grupo de bate-bolas foram presos na noite deste domingo, na Estrada Marechal Alencastro, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, eles estavam com uma arma de fogo.

Cinco integrantes de um grupo de bate-bolas foram presos na noite deste domingo (23) de #Carnaval por policiais do #41BPM. Eles estavam com uma arma de fogo. A prisão foi realizada na Estrada Marechal Alencastro - em Anchieta. A ocorrência está sendo registrada na 27ª DP. pic.twitter.com/hCoFvRiTuB — PMERJ (@PMERJ) February 24, 2020

Ainda segundo a corporação, os policiais levaram os suspeitos 41º BPM (Irajá) para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde a ocorrência será registrada.