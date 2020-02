Corpo do bicheiro Bidi será enterrado nesta quarta-feira

Rio - O corpo do bicheiro Alcebíades Paes Garcia será enterrado na manhã desta quarta-feira no Memorial do Carmo, no Caju. O sepultamento está previsto para 11h30 no cemitério. Irmão do também contraventor Maninho, Bidi, como era conhecido, ele foi assassinado na madrugada desta terça-feira, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, quando voltava dos desfiles de escolas de samba na Marquês de Sapucaí

Seu irmão, Maninho, foi morto em 28 de setembro de 2004, o que provocou uma guerra pelo domínio dos pontos de jogo do bicho no estado do Rio. Em outubro do ano passado, a filha de Maninho e sobrinha de Bidi, Shanna Harrouche Garcia sofreu um atentado e foi baleada no estacionamento de um shopping também na Barra da Tijuca.