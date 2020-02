Comlurb recolhe 554,1 toneladas de lixo até terça-feira de Carnaval

Rio - A Comlurb recolheu até terça-feira de Carnaval 243,5 toneladas de lixo somente no Sambódromo. Segundo informações da companhia, na área interna foram recolhidos 186,1 toneladas de lixo enquanto na parte externa e entorno foram recolhidas 57,4.

As equipes também atuaram na limpeza das ruas após os blocos e nesta terça-feira foram contabilizados 33,4 toneladas de lixo. Ainda de acordo com a empresa, o bloco Orquestra Voadora e o Fervo da Lud foram os que tiveram maior produção de lixo, 6,4 e 5,5 toneladas, respectivamente. Com isso, o total de lixo contabilizado nos blocos durante esses dias de folia foi de 108,1 toneladas.

As equipes também tem feito a limpeza de bailes populares em vários pontos da cidade, como o Desfile da República do Chile, Dias da Cruz, Carnaval Cacuia, carnaval Cocota e Largo do Bicão, que até terça-feira somaram 129,7 toneladas de lixo.

Além disso, as equipes do programa Lixo Zero voltaram às ruas ontem e foram emitidas até terça-feira, 866 infrações. Desse total, 807 por urinar em local impróprio, no valor de R$ 607,54, e 59 por descarte irregular de pequenos resíduos, no valor de R$ 221,75, desde o pré-carnaval.



Em nota, a empresa afirmou que as equipes vão continuar com a operação especial de limpeza nos próximos dias até o encerramento total das festas de Carnaval.