Rio - A SuperVia informou que a partir desta quinta-feira até domingo os intervalos dos ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri vão funcionar com horários diferentes do normal devido a uma manutenção da linha férrea do ramal Santa Cruz. Segundo a concessionária, os paradores da estação Campo Grande também serão reprogramados e vão partir da estação Bangu, com intervalo de 20 minutos. O serviço vai ser realizado nas duas faixas nos horários de pico matutino e vespertino.

Ainda de acordo com a empresa, no sábado o intervalo dos ramais Santa Cruz e Japeri será reprogramado para 20 minutos e todas as viagens serão em trens paradores.