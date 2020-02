Rio - Um homem foi preso após sequestrar e estuprar uma criança de 10 anos, próximo à comunidade Coreio, no bairro Saracuruna, em Duque de Caxias, nesta quarta-feira. O criminoso e a vítima foram localizados após um acionamento via rádio, com as características do veículo utilizado.

Equipes do 15ºBPM (Duque de Caxias) realizaram buscas pela região e localizaram o automóvel suspeito estacionado na Rua Ministro Lindolfo Collor. Durante a abordagem, a vítima abriu a porta do carro e correu em direção aos militares. Um homem estava no interior do veículo e recebeu voz de prisão.

A criança contou que foi ameaçada e estuprada pelo criminoso. Ela foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames. O autor do crime foi encaminhado à 60ªDP (Campos Elíseos).