Rio - O Procon Carioca orienta os brasileiros que têm passagens compradas para outros países e que queiram desistir da viagem por medo de contaminação do coronavírus a entrar em contato com a empresa aérea ou agência de viagem para solicitar o cancelamento.



"Se for confirmado o surto da doença no país, o consumidor tem duas opções: trocar, sem ônus, a passagem para outro dia e local ou obter o reembolso integral do valor que pagou. E ele não deve pagar taxa nenhuma por isso, já que o cancelamento é por motivo de um surto, ou seja, de uma doença que, repentinamente, afetou a região", disse o presidente do Procon Carioca, Benedito Alves.



O presidente informou que, se o consumidor que possui passagem para países atingidos pelo surto do coronavírus não conseguir uma solução com a empresa aérea ou agência de viagem, deve buscar o auxílio do Procon Carioca através do telefone 1746, do site www.rio.rj.gov.br/proconcarioca; ou das redes sociais do órgão: Facebook, Instagram e Twitter.