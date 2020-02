Seop remove mais de dois mil veículos por estacionamento irregular

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) coordenou 58 ações de ordenamento para atuação em diversas frentes e removeu 2.164 veículos por estacionamento irregular, da última sexta-feira até esta quarta-feira. Das remoções, 598 aconteceram em áreas de passagens de blocos e no entorno do sambódromo. A Operação Carnaval da secretaria envolveu diversos órgãos municipais e contou com o apoio da Polícia Militar.



Segundo a Seop, as ações integradas focaram na fiscalização das posturas municipais, comércio ambulante e trânsito, além da limpeza urbana e atendimento à população em situação. Para isso, participaram da força-tarefa equipes da Guarda Municipal, secretarias municipais de Fazenda e de Assistência Social e Direitos Humanos, subsecretarias de Vigilância Sanitária e de Conservação, Rioluz e Comlurb, que seguiram o planejamento operacional da Seop em áreas de blocos e eventos.



Já a Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer) atuou, durante todo o Carnaval, com 40 reboques dispostos em áreas estratégicas da cidade - incluindo a Rodoviária Novo Rio, aeroporto Santos Dumont, vias interditadas e zonas de bloqueio - e no atendimento ao canal 1746.



A Seop tem funcionamento diário (incluindo fins de semana e feriados), das 8h às 17h, os depósitos municipais ficam na Avenida Pedro II, 67, São Cristóvão, e na Rua Omar Bandeira Ramidan Sobrinho, 1, no Recreio dos Bandeirantes. Mais informações disponíveis no site da Seop: http://www.rio.rj.gov.br/web/seop/exibeconteudo?id=6840042.