Intérprete da Viradouro sofre infarto após desfile e é internado

Rio - Dominguinhos do Estácio, um dos intérpretes da Unidos da Viradouro, sofreu um infarto no domingo após o desfile da escola de samba, que foi campeã do Grupo Especial nesta quarta-feira. Por meio de um comunicado em sua conta no Instagram, a assessoria do cantor explicou o ocorrido. "O mesmo não conteve suas emoções e então nosso querido Dominguinhos infartou e encontra-se hospitalizado no hospital Prontocor na Tijuca, Rio de Janeiro. No dia, Dominguinhos foi levado ao hospital mais próximo e foi prontamente atendido, fazendo os procedimentos necessário", informou.

Ainda segundo a assessoria, o compositor está bem, mas segue internado porque precisa passar por mais algumas avaliações e procedimentos.

No texto, Dominguinhos também parabenizou o título da agremiação.

"Eu, Dominguinhos do Estácio venho parabenizar e enaltecer à essa escola tão querida por mim, que é a Viradouro. Escola que me acolheu e que está presente e sempre estará em meu coração.O desfile foi incrível e o campeonato veio, merecidamente. Fico emocionado em lembrar que o primeiro título da escola, eu estive presente e mais uma vez nesse ano de 2020 eu pude presenciar essa vitória linda! Parabéns, Viradouro, que venham muitos mais títulos e que eu possa estar vestindo esse manto Vermelho e Branco por muitos e muitos anos", disse.