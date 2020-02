Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) retirou barricadas do tráfico da comunidade conhecida como Vila Sapê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde desta quinta-feira. A ação aconteceu durante uma fiscalização na Rodovia Rio-Magé (BR-116).



Segundo a PRF, policiais rodoviários federais localizaram uma motocicleta com dois homens em atitude suspeita, transitando pela via no sentido Magé, quando deram ordem de parada. O condutor não a obedeceu e fugiu. Houve perseguição e os criminosos fugiram para a comunidade Vila Sapê. Houve confronto, mas ninguém ficou ferido.



Os policiais realizaram buscas na região e não conseguiram encontrar ninguém. Houve reforço de outras equipes da PRF para remoção das barricadas no local.