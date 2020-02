Homem é preso por estuprar menino de 6 anos em Nova Iguaçu

Rio - Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, prenderam nesta quinta-feira, um homem, de 53 anos, suspeito de estuprar um menino de 6 anos. O crime, de acordo com a especializada, aconteceu em janeiro de 2013 e ele estava foragido da Justiça.

Segundo a Deam, com informações do setor de inteligência, os policiais fizeram uma diligência no bairro Danon e prenderam o homem, pois contra ele tinha um mandado de prisão preventiva expedido em abril de 2018, pela Vara Criminal de Mesquita.



Segundo as investigações, ele abusou sexualmente de um menino de 06 anos de idade no centro de Mesquita. Após as formalidades legais o preso será encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).