Rio - A Arquidiocese do Rio divulgou, nesta sexta-feira, orientações para evitar possíveis contágios por coronavírus durante missas. Entre as providências, a pastoral destaca ações higiênicas como, a utilização de lenços ou de máscaras ao espirrar ou tossir, a lavagem das mãos e o cuidado no manuseio dos objetos de uso comum.



Ainda recomenda que a comunhão eucarística, durante um período transitório, seja preferencialmente recebida nas mãos dos fiéis, conforme está prescrito pela lei. A oração do Pai Nosso seja sem o contato manual com as pessoas ao lado.



O abraço da paz ou o cumprimento manual seja substituído por uma leve inclinação de cabeça, além da sugestão para que as paróquias tornem acessíveis aos seus fiéis alguns recipientes com álcool gel, para a higiene das mãos.