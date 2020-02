Rio - Passageiros que precisaram utilizar os trens do ramal Santa Cruz nesta quinta e sexta-feira enfrentaram atrasos e vagões superlotados na ida e na volta do trabalho. O motivo foi a realização de um ajuste operacional na linha férrea da Supervia, que alterou a grade de horários dos ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri. Essa manutenção será encerrada apenas no domingo.

Na manhã de hoje, diversos usuários foram às redes sociais para relatarem os problemas enfrentados. Uma das passageiras, a jornalista Dilceia Norberto, de 45 anos, trabalha no Jardim Botânico, na Zona Sul e pega o trem de 6h40, na estação de Inhoaíba, na Zona Oeste.

"O trem era aquele velho, conhecido como lata velha, que já chegou muito lotado e com atraso. Além disso, eles tiraram o trem parador de Campo Grande e colocaram para sair de Bangu. As pessoas que pegavam esse parador ficaram sem opção e precisaram embarcar no expresso, o que fez com que ele ficasse ainda mais cheio", conta.

Passageiros filmaram a situação na estação de Senador Camará, onde é possível ver um trem superlotado e pessoas que empurram outras que já estão dentro do vagão para entrarem na composição.

Estação Senador Camará



Parabéns @SuperVia_trens por mais um péssimo serviço sendo prestado na manhã dessa sexta-feira. pic.twitter.com/6IqrEvRygp — Noticias do RJ(@NoticiasdoRJ1) February 28, 2020 Além dos atrasos na chegada das composições usurários também reclamaram sobre a lentidão dos trens, alguns ficavam parados nas estações por mais de dez minutos. Além dos atrasos na chegada das composições usurários também reclamaram sobre a lentidão dos trens, alguns ficavam parados nas estações por mais de dez minutos.

@SuperVia_trens. Parabéns 12 minutos parado em Bangu sem explicação nenhuma !!! Eehh sempre trabalhando para atrapalhar o carioca !!!! — aartur45 (@aartur45) February 28, 2020 A Supervia informou, por meio de nota, que os passageiros estão sendo informados sobre as mudanças por meio de avisos sonoros. Também disse que por conta da manutenção alguns intervalos dos ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri foram reprogramados; no ramal Santa Cruz, no pico da manhã: os trens que saíam de Campo Grande saem de Bangu. E no pico do fim do dia: os trens que iam da Central para Campo Grande vão da Central para Bangu. Ainda segundo a empresa, a circulação estará normalizada na segunda-feira. A Supervia informou, por meio de nota, que os passageiros estão sendo informados sobre as mudanças por meio de avisos sonoros. Também disse que por conta da manutenção alguns intervalos dos ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri foram reprogramados; no ramal Santa Cruz, no pico da manhã: os trens que saíam de Campo Grande saem de Bangu. E no pico do fim do dia: os trens que iam da Central para Campo Grande vão da Central para Bangu. Ainda segundo a empresa, a circulação estará normalizada na segunda-feira.

Questionada sobre o motivo da manutenção não ser realizada nos fins de semana e sim nos dias úteis, a Supervia alegou que algumas "Manutenções que podem entrar num cronograma para serem realizadas, por exemplo, no fim de semana, mas podem surgir outras que precisam ser realizadas durante a semana, geralmente em horário de menor movimento", explicou.

A empresa disse que de Santa Cruz a Senador Camará, o intervalo médio é de 20 minutos e de Bangu à Central do Brasil, intervalo médio é de 10 minutos.

Já sobre a superlotação dos trens, a Supervia disse que é um caso atípico e que "se o passageiro não conseguir embarcar no trem, a orientação é que aguarde o próximo".



Sobre a resposta da Supervia, Dilceia discorda sobre a manutenção estar sendo feita em um horário de menor circulação devido à superlotação dos trens. Além disso, ela também fala sobre a lentidão das composições.

"Os trens estão circulando com a velocidade impressionantemente baixa, eu não sei qual o argumento, mas é muito devagar. Além disso, tem um problema que eles não dão jeito nunca que é a sinalização. Os trens param muitas vezes, em várias estações, esperando ordem de prosseguir viagem", disse.

Procurada sobre possíveis penalizações à Supervia, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transporte Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro) Agetransp informou que os atrasos se referem a um serviço de manutenção na via permanente no ramal de Santa Cruz, trecho entre Bangu e Santíssimo.

Os fiscais da Agetransp estão acompanhando desde esta quinta-feira possíveis impactos e atrasos, podendo abrir uma ocorrência. A previsão é que a operação sera normalizada no dia 2 de março.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes