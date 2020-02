Rio - O governador Wilson Witzel (PSC) revogou, nesta quinta-feira, uma determinação anterior dele próprio, do dia 18 de fevereiro, que regulamentava uma lei de 2015. A lei estabelecia infrações administrativas a condutas discriminatórias motivadas por preconceito de gênero ou orientação sexual, praticadas por agentes públicos e estabelecimentos localizados no Rio.

O decreto que revoga a determinação anterior foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira. A lei de 2015 foi publicada apenas no último dia 19 de fevereiro no DO.

De acordo com o texto, seriam penalizados "estabelecimento público, comercial e industrial, entidades, representações, associações, fundações, sociedades civis ou de prestação de serviços que, por atos de seus proprietários ou prepostos, discriminem pessoas em função de preconceito de sexo e de orientação sexual ou contra elas adotem atos de coação, violência física ou verbal ou omissão de socorro".



As multas iam de R$ 19,6 mil a R$ 78,6 mil, suspensão ou até a cassação da inscrição estadual, que é exigência para o funcionamento do espaço.

Após a publicação do decreto, no entanto, houve uma pressão da bancada religiosa. No último sábado, o deputado federal Marco Feliciano (Sem partido- SP) disse na internet que a medida "tornou ilícito qualquer padre ou pastor pregar que homossexualismo é pecado".

Ainda de acordo com o parlamentar, Witzel fez "o que nenhum ‘esquerdopata’ teve coragem até hoje" e afirmou que tomaria providências judiciais.

DENÚNCIA: O gov @wilsonwitzel fez o que nenhum esquerdopata teve coragem até hoje! Por meio do Decreto 46.945 de 18/02/20, na prática tornou ilícito qualquer padre ou pastor pregar que homossexualismo é pecado! Tal decreto é inconstitucional! Tomarei providências judiciais! pic.twitter.com/BmI9VLnTBQ — Marco Feliciano (@marcofeliciano) February 23, 2020

Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança informou que o Decreto 46.945 foi revogado "porque havia sido publicado equivocadamente, sem a correção do governador, excluindo fatos não contidos na lei federal que trata do tema. Novo decreto será publicado assim que as correções necessárias forem feitas".