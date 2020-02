Rio - A Secretaria de Saúde investiga um caso suspeito do novo coronavírus em Resende, no Sul da cidade. De acordo com a prefeitura da região, uma paciente deu entrada em uma unidade de saúde privada com sintomas respiratórios e histórico de passagem por área de risco nos últimos dias.

Segundo o protocolo determinado pelo Ministério da Saúde, a paciente teve material coletado para análise e enviado para o Laboratório Central de Saúde Publica do estado (LACEN-RJ), para confirmação. O resultado deverá sair em até 72 horas.

Em nota, a Prefeitura de Resende disse que como o quadro clínico de sintomas respiratórios são leves e a paciente não é portadora de doenças crônicas, ela foi liberada para tratamento em casa e orientada a ficar em isolamento social. Além disso, a mesma receberá acompanhamento do serviço de epidemiologia do município.